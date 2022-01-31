Черчесов предложил помощь сборной России

«Дам ли совет по Михневичу? Мы сборной помогаем. Тренер может быть один, второй, третий, но сборная одна. И здесь никаких проблем не будет. Планирую ли посетить матч? Пока не готов сказать. А сборной я желаю удачи, чтобы она прошла дальше», — сказал Черчесов.