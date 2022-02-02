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1 час назад

Лапорта рассказал о ситуации с Дембеле

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта во время презентации новичка команды Адамы Траоре ответил на вопросы журналистов о ситуации с контрактом вингера каталонского клуба Усмана Дембеле.

Лапорта рассказал о ситуации с Дембеле
Фото: InstagramInstagram

"Наше предложение о продлении контракта было актуально до 20 декабря, после этого его срок истек. Нужно будет снова начинать переговоры, если они захотят, но нет ощущения, что такое желание идет с их стороны.

Мы сделали очень хорошее предложение, это признал и сам игрок. Он сказал нам, что благодарен. Они пытались договориться с нами о другом варианте, но запросы Дембеле слишком велики для нас.

Шесть мы месяцев искали решение, предлагали ему уйти в другой клуб, но он не захотел. Полученное предложение было интересным и хорошим для клуба.

Уважая права игрока, клуб будет отстаивать свои интересы, и тренер, который знает, что такое "Барса", примет решение.

Подобная ситуация уже случалась с Илайшем Мориба. Тогда решение было найдено, но с Дембеле – не тот случай", – сказал Лапорта.

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