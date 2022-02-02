Фанаты "Урала" заявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

«Вместо диалога со спортивными болельщиками, необдуманные законодательные акты приводят к очагу социального напряжения. Мы искренне сожалеем об этом», — говорится в заявлении фанатов в Facebook.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.