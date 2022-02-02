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53 минуты назад

Фанаты "Урала" заявили о бойкоте матчей из-за Fan ID

Фанаты клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» заявили о бойкоте матче из-за Fan ID.

Фанаты "Урала" заявили о бойкоте матчей из-за Fan ID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вместо диалога со спортивными болельщиками, необдуманные законодательные акты приводят к очагу социального напряжения. Мы искренне сожалеем об этом», — говорится в заявлении фанатов в Facebook.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова», «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее фанаты подмосковных «Химок» заявили, что будут бойкотировать матчи своей команды из-за введения Fan ID.

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