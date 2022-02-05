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Олимпиада-2022
1 час назад

«Милан» победил «Интер» благодаря дублю Жиру

«Милан» выиграл у «Интера» в выездном матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Милан» победил «Интер» благодаря дублю Жиру
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Дубль в составе гостей оформил французский форвард Оливье Жиру. У хозяев отличился Иван Перишич. В компенсированное время прямую красную карточку получил защитник «россонери» Тео Эрнандес.

Благодаря этой победе «Милан» поднялся на 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 52 очка. «Интер» с 53 очками лидирует в чемпионате.

Следующий матч команда Стефано Пиоли проведет с «Сампдорией» 13 февраля дома. Коллектив Симоне Индзаги днем ранее отправится в гости к «Наполи».

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