Сборная России проиграла в финале ЧЕ по мини-футболу

Сборная России со счетом 2:4 проиграла португальцам в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Игра прошла в Амстердаме.

У португальцев отличились Томаш Пасу (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани Варела (40). В составе россиян голы забили Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира. Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место.