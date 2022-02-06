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Олимпиада-2022
33 минуты назад

Сборная России по мини-футболу завоевала серебряные медали чемпионата Европы

Сборная России со счетом 2:4 проиграла португальцам в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу. Игра прошла в Амстердаме.

Сборная России проиграла в финале ЧЕ по мини-футболу
Фото:  EPA-EFE/Gerrit van Keulen EPA-EFE/Gerrit van Keulen

У португальцев отличились Томаш Пасу (19-я минута), Андре Коэлью (27, 32) и Пани Варела (40). В составе россиян голы забили Антон Соколов (10) и Андрей Афанасьев (13).

Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира. Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место.

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