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1 час назад

«Барселона» победила «Атлетико» в матче Примеры

«Барселона» нанесла поражение «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Барселона» победила «Атлетико» в матче Примеры
Фото: ©Eric Alonso/Getty Images©Eric Alonso/Getty Images

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 4:2 в пользу каталонского клуба.

В составе «Барсы» мячи забили Жорди Альба (10-я минута), Гави (21-я), Рональд Араухо (43-я), Дани Алвес (49-я). У «Атлетико» отличились Янник Карраско (8-я), Луис Суарес (58-я).

Алвес (69-я) во втором тайме получил красную карточку.

«Барселона» (38 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Атлетико» (36) расположился на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» сыграла вничью с «Реал Сосьедадом», Черышев провёл матч на скамейке.

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