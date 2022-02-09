Генич: "Думаю, это последние полгода Дзюбы в "Зените"

Тут даже если логически посмотреть, в какие еще команды может пойти Дзюба. "Локомотив" пошел другой дорогой, в "Спартак" Артем не вернется, в "Краснодаре" есть Кордоба, который восстановится, Ильин, Бутхейм. В ЦСКА - Заболотный. Ну куда еще? Не пойдет же он в "Крылья" или "Уфу"? За границу на те деньги, которые хочет Дзюба, он вряд ли уедет. Остается только "Рубин" Слуцкого", - приводит слова Генича "Матч ТВ".