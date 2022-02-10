Гус Тил может продолжить карьеру в «Аталанте»

«Аталанта» интересуется полузащитником «Спартака» Гусом Тилом, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, агент футболиста Никки Брюйненберг вчера провел встречу с представителями итальянского клуба по поводу возможных трансферов Тила и полузащитника ПСВ Джои Веермана.
Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года, портал Transfermarkt.com оценивает сумму сделки в 18 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Тил выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. На счету 24-летнего нидерландца 19 голов и 3 результативные передачи в 33 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.