Гус Тил может продолжить карьеру в «Аталанте»

«Аталанта» интересуется полузащитником «Спартака» Гусом Тилом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, агент футболиста Никки Брюйненберг вчера провел встречу с представителями итальянского клуба по поводу возможных трансферов Тила и полузащитника ПСВ Джои Веермана.

Тил перешел в «Спартак» из АЗ в августе 2019 года, портал Transfermarkt.com оценивает сумму сделки в 18 миллионов евро.