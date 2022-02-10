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1 час назад

«Барселона» обжалует дисквалификацию Дани Алвеса

Евро-футбол.Ру

Защитника каталонской «Барселоны» Дани Алвеса дисквалифицировали на два поединка чемпионата Испании за удаление в игре против «Атлетико» (4:2). Бразилец был удален за грубый фол на Яннике Ферейре-Карраско.

«Барселона» обжалует дисквалификацию Дани Алвеса
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В стане «сине-гранатовых» остались недовольны этим решением и готовятся подать апелляцию. Клуб попытается сократить бан защитника до одного поединка.

Напомним, что ближайшие две встречи в испанском чемпионате подопечные Хави Эрнандеса проведут против каталонского «Эспаньола» и «Валенсии».

Алвес вернулся в «Барселону» в октябре 2021 года и подписал контракт до конца сезона.

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