"Барселона" готова на сделку с инвестфондом ради получения 300 млн евро

"Барселона" готова согласиться на сделку с инвестиционными фондом CVC, который сотрудничает с Ла Лигой, сообщает журналист Адриа Сольдевила.
По информации источника, каталонцы подпишут контракт при условии, что клуб получит более 300 миллионов евро и не будет иметь ограничения в 15%, чтобы потратить их на приобретение игроков.
Отмечается, что по первоначальной сделке клуб должен был получить около 270 миллионов евро. Однако только 15% было бы выделено на покупку игроков. Остальные средства пошли бы на погашение долга (15%) и инфраструктуру (70%).