"Барселона" готова на сделку с инвестфондом ради получения 300 млн евро

"Барселона" готова согласиться на сделку с инвестиционными фондом CVC, который сотрудничает с Ла Лигой, сообщает журналист Адриа Сольдевила.

Фото: твиттер "Барселоны" твиттер "Барселоны"

По информации источника, каталонцы подпишут контракт при условии, что клуб получит более 300 миллионов евро и не будет иметь ограничения в 15%, чтобы потратить их на приобретение игроков.