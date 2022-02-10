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Олимпиада-2022
16 минут назад

В УЕФА оценили подготовку Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов

Елена Прошина

Инспекторы УЕФА остались довольны готовностью Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов, который пройдет 28 мая на «Газпром-Арене». Об этом сообщил глава организационного комитета турнира Алексей Сорокин. Его слова приводит «Интерфакс».

В УЕФА оценили подготовку Санкт-Петербурга к финалу Лиги чемпионов
Фото: EPAEPA

Сорокин отметил, что в настоящее время «практически подошел к концу полномасштабный инспекционный визит» и дальше пойдет «более точечная» работа.

«Вы в хорошей форме», — передал слова члена комиссии УЕФА Сорокин.

По словам главы организационного комитета финала, во время инспекции, в частности, обсуждалось состояние газона на стадионе «Газпром-Арена». Он подчеркнул, что делегация УЕФА, получив заверения в его надлежащем качестве, осталась довольна.

Также российская сторона подтвердила УЕФА все взятые на себя обязательства, включая задействование всех ранее объявленных площадок.

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