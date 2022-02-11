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1 час назад

«Зенит» расстался с четырьмя игроками: два ушли в «Нижний Новогород», два – в «Оренбург»

Спорт уик-энд

«Нижний Новгород» объявил о переходе в клуб полузащитника «Зенита» Кирилла Кравцова. 19-летний хавбек будет выступать за «Нижний Новгород» на правах аренды.

«Зенит» расстался с четырьмя игроками
Фото: Станислав Красильников/ТАСССтанислав Красильников/ТАСС

Кравцов провел в общей сложности 16 матчей за «Зенит», стал в составе петербургского клуба чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Это уже не первый зенитовец в составе волжан. Несколькими днями ранее в команду на правах аренды перешел молодой петербургский голкипер Никита Гойло.

А «Оренбург» арендовал у «Зенита» центрального защитника Данилу Хотулёва и опорного хавбека Дмитрия Васильева. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

«Для ребят переход в «Оренбург», который ведет борьбу за повышение в классе, это шаг вперед. Как и для Кирилла Кравцова, который будет выступать на правах аренды за «Нижний Новгород». Хорошо, что они прошли сборы с основой «Зенита» и многое почерпнули у лидеров команды, но молодым парням надо постоянно играть в мужской футбол», - отметил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью sport-weekend.com

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