«Зенит» расстался с четырьмя игроками

«Для ребят переход в «Оренбург», который ведет борьбу за повышение в классе, это шаг вперед. Как и для Кирилла Кравцова, который будет выступать на правах аренды за «Нижний Новгород». Хорошо, что они прошли сборы с основой «Зенита» и многое почерпнули у лидеров команды, но молодым парням надо постоянно играть в мужской футбол», - отметил наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в интервью sport-weekend.com