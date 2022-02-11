Криштиану Роналду обсудит с агентом уход из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен поговорить со своим агентом Жорже Мендешем о возможной смене клуба, информирует Daily Star. Как отмечается, 37-летний португалец разочарован своим нахождением в «МЮ» и к концу сезона хочет иметь несколько вариантов продолжения карьеры.

Фото: © REUTERS / PHIL NOBLE © REUTERS / PHIL NOBLE

Важное значение будет иметь кандидатура нового главного тренера команды. На данный момент пост временно занимает Ральф Рангник, с которым у Роналду не сложился психологический контакт.

Напомним, что Криштиану Роналду повторил свой антирекорд результативности — он не забивает уже на протяжении пяти матчей подряд.