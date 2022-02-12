Европейский клуб не справляется без российского игрока

«Аталанта» и Антонио Конте постараются выйти из кризиса

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Выходные снова порадуют любителей футбола классными матчами. В Серии А сразу две важных для турнирного расклада встречи: «Наполи» сыграет с «Интером», а «Аталанта» - с «Ювентусом». Кроме того, в Испании «Реал» встретится с «Вильярреалом» Унаи Эмери, а в АПЛ «Тоттенхэм» сразится с «Вулверхэмптоном». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита!

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Унаи Эмери постарается помочь «Севилье»

Кажется, «Реал» угодил в небольшой кризис: вылетел из Кубка Испании, да и в чемпионате поступь команды Карло Анчелотти не такая уверенная. Победы даже над середняками даются с трудом. Учитывая, что впереди плей-офф Лиги чемпионов против «ПСЖ», есть за что тревожиться.

Другое дело, что конкуренты тоже выглядят не лучшим образом, поэтому в чемпионате Испании есть более менее комфортный отрыв от «Севильи» в 6 очков. Но впереди еще 15 матчей и первый из них - против «Вильярреала» Унаи Эмери.

«Желтая субмарина» на старте чемпионата откровенно буксовала, растеряв кучу очков, но сейчас набрала ход. Если бы не случилось обидного поражения от «Эльче», подопечные Эмери могли бы быть уже в зоне Лиги чемпионов, но они и так борются за нее.

А для «Королевского клуба» выезд к «Вильярреалу» никогда не был простым. Последние три встречи завершились вничью. Учитывая, что сейчас команда Анчелотти выглядит не столь мощно, как на старте чемпионата, вполне можно предположить еще одну потерю очков. Тем более, что на носу Лига чемпионов, приоритет, естественно, ей. Сделать ставку на ничью у букмекер Winline можно с коэффициентом 3.45.

«Интер» может потерять лидерство

«Интер» еще неделю назад был в очень хорошей позиции, но поражение в дерби от «Милана» вкупе с победами конкурентов обострило интригу до предела. На повестке дня матч с «Наполи», который идет вторым. И в случае победы обойдет «Интер», пусть у «нерадзурри» и останется игра в запасе. Но психология есть психология.

«Интер» исправился в Кубке Италии, обыграв «Рому» 2:0. Победа уверенная, но сил все-таки было потрачено много. При этом «Наполи» в последних двух матчах играл с аутсайдерами - «Салернитаной» и «Венецией». Сил у команды Лучано Спаллетти должно быть побольше.

Вряд ли нас ждет искрометный футбол. Вполне возможно, все решит один-единственный мяч. Ну а физическая готовность «Наполи» должна позволить хозяевам как минимум не уступить. Поставить на такой исход можно за 1.54.

«Аталанта» без Миранчука не справляется

«Аталанта» угодила в настоящий кризис. Одна победа в шести матчах, голы даются с огромным трудом, команда вылетела из Кубка Италии и находится на угрожающей дистанции от топ-3 в Серии А. Кажется, удел бергамасков бороться за место в Лиге чемпионов. И главный конкурент пока как раз «Ювентус». Команду Гасперини одолели травмы. Дуван Сапата, Йосип Иличич, Алексей Миранчук - на всех них наставник «Аталанты» рассчитывать не может.

Что до «Ювентуса», то туринцы набрали неплохую форму. Единственная их проблема: довольно энергозатратный матч в Кубке Италии против «Сассуоло», победу удалось вырвать только на последних секундах. Хватит ли сил на восстановление? Вероятно, да. Уж слишком плоха сейчас «Аталанта». Поставить на победу «Ювентуса» можно за 2.47.

«Тоттенхэму» нужно исправляться

«Тоттенхэм» - теневой фаворит в борьбе за место в Лиге чемпионов АПЛ. Да, команда Антонио Конте только седьмая и в 6 очках от 4-й позиции, но и игр у лондонцев на 3 меньше! Вот только свои очки нужно собирать, а с этим есть проблемы: случилось поражение от «Саутгемптона» 2:3.

«Вулверхэмптон» после своего потрясающего января притормозил. Сначала случилось поражение от «Норвича» в Кубке Англии, а затем проигрыш «Арсеналу» в АПЛ. Всплеск завершился или это лишь временный спад?

Гадать, чем завершится матч, вряд ли стоит. А вот поставить на то, что обе команды смогут забить, есть смысл. Во-первых, хозяева в последнее время и забивают, и пропускают довольно много. Во-вторых, исторически матчи между этими клубами в Лондоне выдаются результативными. Заключить пари на то, что обе команды смогут отличиться, можно с коэффициентом 2.02.