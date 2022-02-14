С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором были удовлетворены ходатайства футболиста Аршака Коряна и ««Химок» об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении клуба о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам), информирует сайт РФС.

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Утвердить мировое соглашение от 10 февраля 2022 года, заключенное между футболистом и клубом по делу. Прекратить производство по делу на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров», — говорится в сообщении.

Также удовлетворено заявление «Химок» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры.

«В связи с исполнением ФК «Химки» решений палаты по разрешению споров от 14 октября 2021 года по делу ФК «СКА-Хабаровск» vs. ФК «Химки», от 3 февраля 2022 года по делу Тихонов vs. ФК «Химки», от 9 февраля 2022 года по делу ФК «Чертаново» vs. ФК «Химки» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК «Химки», наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.