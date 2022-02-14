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Олимпиада-2022
58 минут назад

С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

Спорт-Экспресс

Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором были удовлетворены ходатайства футболиста Аршака Коряна и ««Химок» об утверждении мирового соглашения по делу (по заявлению футболиста в отношении клуба о взыскании задолженности по премиям и иным выплатам), информирует сайт РФС.

С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов© РИА Новости / Алексей Филиппов

«Утвердить мировое соглашение от 10 февраля 2022 года, заключенное между футболистом и клубом по делу. Прекратить производство по делу на основании подпункта «г» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров», — говорится в сообщении.

Также удовлетворено заявление «Химок» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры.

«В связи с исполнением ФК «Химки» решений палаты по разрешению споров от 14 октября 2021 года по делу ФК «СКА-Хабаровск» vs. ФК «Химки», от 3 февраля 2022 года по делу Тихонов vs. ФК «Химки», от 9 февраля 2022 года по делу ФК «Чертаново» vs. ФК «Химки» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК «Химки», наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

Химки занимают 16-е место в таблице РПЛ. 26 февраля команда дома сыграет с Динамо в рамках19-го тура чемпионата России.

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