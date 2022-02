С «Химок» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

«В связи с исполнением ФК «Химки» решений палаты по разрешению споров от 14 октября 2021 года по делу ФК «СКА-Хабаровск» vs. ФК «Химки», от 3 февраля 2022 года по делу Тихонов vs. ФК «Химки», от 9 февраля 2022 года по делу ФК «Чертаново» vs. ФК «Химки» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК «Химки», наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК «Химки» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.