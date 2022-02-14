Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 76.58EUR 86.85
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Конте высказался о поражении от "Вулверхэмптона"

Soccer News

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона" (0:2) в матче 24-го тура АПЛ.

Конте высказался о поражении от "Вулверхэмптона"
Фото: InstagramInstagram

"Очень трудный матч, мы пропустили два мяча всего за 15 минут. Команда провела очень хороший поединок, но в конечном итоге мы говорим о плохом, ужасном результате 0:2.

Соперник обладает одной из лучших защитных линий в АПЛ - лучшей, после "Манчестер Сити". Мы сумели создать достаточно голевых моментов, но не смогли их реализовать. Ребята понимают, насколько важен нынешний отрезок чемпионата и что нам предстоит.

Парни показывают свою верность клубу и нацеленность на прогресс - мы продолжим тренироваться в том же духе и результат обязательно придет", - сказал итальянский специалист.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители