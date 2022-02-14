Конте высказался о поражении от "Вулверхэмптона"

Соперник обладает одной из лучших защитных линий в АПЛ - лучшей, после "Манчестер Сити". Мы сумели создать достаточно голевых моментов, но не смогли их реализовать. Ребята понимают, насколько важен нынешний отрезок чемпионата и что нам предстоит.