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59 минут назад

Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"

Soccer Newsиещё 1

Испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился планами на будущее.

Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"
Фото: InstagramInstagram

"Могу ли я остаться в "Сити" еще на 10-15 лет? Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе (контракт Гвардиолы действует до 2023-го - прим.). Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один "Лейпцигу", когда нам ничего не было нужно.

Я знаю своих игроков, иногда они недовольны тем, что мало играют. На все остальное просто невозможно жаловаться – физиотерапевты, спортивная наука, все готовы помочь. Так что им не на что жаловаться.

Все-таки в победе или поражении есть элемент случайности, ты не знаешь, что случится. Мы вместе, чтобы выигрывать и широко улыбаться. С грустным лицом невозможно выйти на топ-уровень. Все остальное не так важно.

Мы тренируемся, чтобы показывать максимум. Можно отрабатывать оборону при угловых, но пропустить с углового. Важно пытаться показывать максимум", – сказал Пеп.

Ранее Гвардиола говорил, что планирует в будущем тренировать сборную.

Сейчас "Манчестер Сити" располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 63 очка после 25 сыгранных матчей.

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