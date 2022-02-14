Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"

"Могу ли я остаться в "Сити" еще на 10-15 лет? Я не стану сэром Алексом Фергюсоном, не беспокойтесь. Полтора года – большой срок в футболе (контракт Гвардиолы действует до 2023-го - прим.). Наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграли один "Лейпцигу", когда нам ничего не было нужно.