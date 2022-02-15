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48 минут назад

«Барселона» нацелилась на экс-футболиста «Реала»

Евро-футбол.Ру

Аргентинский вингер Анхель ди Мария, который близок к уходу из «ПСЖ» в конце сезона, может вернуться в испанский чемпионат, где ранее выступал за мадридский «Реал».

«Барселона» нацелилась на экс-футболиста «Реала»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Согласно данным AS, в подписании полузащитника заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» планируют заполучить Анхеля летом, когда он станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что парижский клуб не намерен подписывать новое соглашение с футболистом.

Ди Мария поиграл в Ла Лиге за «Реал» с 2010 по 2014 год. После этого он провел один сезон в «Манчестер Юнайтед», а с 2015 года выступает за «ПСЖ».

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