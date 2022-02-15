УЕФА не планирует переносить матчи еврокубков из России

— УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с соответствующими национальными ассоциациями и клубами. В настоящее время все матчи планируется провести по расписанию. Пожалуйста, также имейте в виду, что плей-офф чемпионата мира по футболу подпадает под юрисдикцию ФИФА, — сообщили «Матч ТВ» в УЕФА.