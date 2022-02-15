УЕФА не планирует переносить матчи еврокубков из России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить матчи российских клубов в еврокубках, сообщили «Матч ТВ» в пресс-службе организации.
Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА может перенести домашние матчи «Спартака» и «Зенита» в Лиге Европы, а также полуфинальный стыковой матч сборной России с Польшей за право выхода на чемпионат мира-2022 в случае изменения политических отношений России и Украины.
— УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией и находится в тесном контакте с соответствующими национальными ассоциациями и клубами. В настоящее время все матчи планируется провести по расписанию. Пожалуйста, также имейте в виду, что плей-офф чемпионата мира по футболу подпадает под юрисдикцию ФИФА, — сообщили «Матч ТВ» в УЕФА.
Первый стыковой матч Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» запланирован на 17 февраля в Санкт-Петербурге. «Спартак» проведет ответную игру 1/8 финала 17 марта в Москве. Встреча между Россией и Польшей за выход на ЧМ-2022 состоится 24 марта на стадионе «ВТБ Арена».