Прохин: «Зенит» — это какой-то другой уровень

Кто из конкурентов больше всего впечатляет? Всё-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу», — сказал Прохин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».