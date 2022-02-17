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25 минут назад

Конте пожаловался на трансферную политику «Тоттенхэма» зимой

Чемпионат.comиещё 3

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал ситуацию с трансферами английской команды.

Конте пожаловался на трансферную политику «Тоттенхэма»
Фото: ReutersReuters

«Четыре важных игрока команды ушли в январе, двое — пришли. Так что, даже численно на бумаге, мы, возможно, ослабли, вместо того, чтобы усилиться. «Тоттенхэм» ищет молодых футболистов, которых сможет развивать, а не игроков, которые готовы. В этом и дело», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «твиттере».

Зимой «Тоттенхэм» арендовал у «Ювентуса» полузащитника Деяна Кулушевски и выкупил у итальянского клуба за € 19 млн хавбека Родриго Бентанкура.

На правах свободного агента команду покинул полузащитник Деле Алли («Эвертон»), также в аренду отправились хавбеки Джованни Ло Чельсо («Вильярреал»), Брайан Хиль («Валенсия») и Тангай Н'Домбеле («Лион»).

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