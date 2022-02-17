Конте пожаловался на трансферную политику «Тоттенхэма»

«Четыре важных игрока команды ушли в январе, двое — пришли. Так что, даже численно на бумаге, мы, возможно, ослабли, вместо того, чтобы усилиться. «Тоттенхэм» ищет молодых футболистов, которых сможет развивать, а не игроков, которые готовы. В этом и дело», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в «твиттере».