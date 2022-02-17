«ПСЖ» совершил все возможные попытки сохранить Мбаппе

По сведениям источника, попытки применяются не только из Парижа, но и из Катара, откуда родом владельцы французского клуба. Клуб уже сделал все возможные попытки, чтобы сохранить нападающего. 23-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако» на правах годичной аренды. В 2018 году парижане выкупили контракт футболиста за € 145 млн. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 гола и отдал 16 голевых передач в 32 матчах во всех турнирах.