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19 минут назад

«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Чемпионат.comиещё 26

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Встреча завершилась победой «Бетиса» со счётом 3:2.

«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Фото: FC-ZENIT.RUFC-ZENIT.RU

«Бетис» открыл счёт в матче. На 8-й минуте своим шансом воспользовался полузащитник Гвидо Родригес. На 18-й минуте отличился бразильский нападающий Виллиан Жозе, удвоивший преимущество испанского клуба. На 25-й минуте забил нападающий Артём Дзюба, который поразил чужие ворота головой. На 28-й минуте отличился бразильский нападающий «Зенита» Малком, который сравнял счёт. Но на 41-й минуте «Бетис» вновь вышел вперёд. Забил мексиканский полузащитник Андрес Гуардадо. Этот мяч стал победным.

Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

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