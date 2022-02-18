«Ничего позорного, шансы в Испании есть»

Без надежной обороны и качественной игры в центре поля сложно что-то ловить в еврокубках. И тем более претендовать на серьезный успех. Впрочем, «Зенит» показал, что с этим «Бетисом» можно играть. Вернул игру и даже оказывал давление во втором тайме.

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Смешанные чувства. Непонятно, какой «Зенит» брать за основу.

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Тот, что был в первые 20 минут, который проиграл вообще все и казалось, что дело пахнет разгромом?

Или все-таки тот боевой, который был в середине первого тайма до третьего гола «Бетиса»?

«Зенит» показал страсть, но не дал баланса. В чемпионате он играет куда надежнее в обороне, но на европейском уровне есть много проблем почти в каждом матче. «Челси», «Ювентус», «Бетис» наказывают. Третий гол «Бетиса» очень показателен в этом плане: вопиющая ошибка Кержакова и Ракицкого и моментальное наказание. Испанцы ведь забили почти все: 3 удара в створ — 3 гола. Это европейский класс.

Да, «Бетис» выпустил полуосновной состав, но все-таки большие клубы подбирают серьезные обоймы, которые позволяют им держать темп по ходу сезона. Да, не было Фекира, Каналеса, основного нападающего Иглесиаса, но играли очень качественные ребята, они часто выходит и в чемпионате.

Нет ничего позорного пропустить три за тайм от такого «Бетиса». Не хочу говорить, что это достойное поражение, потому что это все равно поражение. Однако проиграть команде, которая идет на третьем месте в чемпионате Испании и забила больше 18 команд в лиге (больше только «Реал»), — это точно не стыдно.

Понравилось, как отыграл Дзюба в первом тайме. Почти блестяще. Здорово цеплялся за мячи, отвлекал внимание защитников, забил. Видно, что он очень мотивирован. Уход Азмуна, понимание, что до конца контракта осталось меньше полугода + и ситуация со сборной, где он может претендовать на вызов под стыки. Дзюба всегда проходил через эти вызовы и преодоления — это лучшее состояние для него, чтобы показывать лучший уровень.

Пока Альберто не адаптировался и не показал себя, Дзюба будет главным нападающим «Зенита». Уже высказывался, что покупка Сергеева мне вообще непонятна, но Семаку он нравится, этот трансфер — исключительно желание тренера. Честно, я скептически отношусь к перспективам Ивана, но время покажет. Это к тому, что Дзюба пока точно остается первым выбором, хотя Семак стремится менять игру в атаке.

У «Бетиса» через 3 дня после ответного матча с «Зенитом» — важнейшее дерби против «Севильи», еще и на выезде. Возможно, это добавляет каких-то шансов нашему клубу. Интересно, какие чувства испытывает Пеллегрини после игры в Петербурге — побаивается «Зенит» или нет, будет ли привлекать к матчу в Испании Фекира, Каналеса, Карвальо и других ключевых исполнителей?

С учетом отмены правила выездного гола, «Зениту» нужно выиграть в один мяч, чтобы перевести игру в дополнительное время. Может ли он обыграть «Бетис» на его поле? Первая игра показала, что, в принципе, да, ресурсы есть. Это не совсем сказочный вариант, шансы есть.