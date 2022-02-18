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1 час назад

Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА

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Россия по итогам первых стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Шотландию.

Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА
Фото: ReutersReuters

У Шотландии в активе 34,500 балла, у России — 34,282.От России в еврокубках на этой стадии плей-офф участвует только петербургский «Зенит», который проиграл испанскому «Бетису» в первом стыковом матче в Лиге Европы.

Топ-10 рейтинга коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом: Англия (100,641), Испания (90,713), Италия (73,330), Германия (71,070), Франция (56,748), Португалия (50,382), Нидерланды (44,900), Австрия (38,450), Шотландия (34,500), Россия (34,282).

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