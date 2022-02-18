Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА

Россия по итогам первых стыковых матчей за выход в 1/8 финала Лиги Европы опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА , пропустив вперед Шотландию.

У Шотландии в активе 34,500 балла, у России — 34,282.От России в еврокубках на этой стадии плей-офф участвует только петербургский «Зенит», который проиграл испанскому «Бетису» в первом стыковом матче в Лиге Европы.