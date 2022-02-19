Мхитарян летом может оказаться в «Динамо»

Недавно стало известно, что полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян решил не продлевать свой контракт с итальянским клубом. Летом армянский футболист будет рассматривать другие варианты для продолжения карьеры.

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Ранее сообщалось, что интерес к опытному плеймейкеру проявляет «Спартак», но в конечном итоге «красно-белые» опровергли эту информацию. Впрочем, сейчас появились данные, согласно которым Мхитарян по окончании сезона получит предложение от московского «Динамо».