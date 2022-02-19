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1 час назад

«Ливерпуль» переиграл «Норвич» в матче АПЛ

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«Ливерпуль» на своём поле переиграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Ливерпуль» переиграл «Норвич» в матче АПЛ
Фото: Gareth Copley/Getty ImagesGareth Copley/Getty Images

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

В составе «Ливерпуля» мячи забили Садио Мане (64-я минута), Мохамед Салах (67-я), Луис Диас (81-я). У «Норвича» отличился Милот Рашица (48-я).

«Ливерпуль» (57 очков) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» (17) идёт на последнем месте. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (63).

Ранее сообщалось, что футболисты «Ливерпуля» встали на одно колено перед матчем с «Интером».

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