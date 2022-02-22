«Москва небезопасна». В Польше потребовали перенести матч ЧМ-2022 из-за Украины

Польский футбольный союз хочет обратиться в УЕФА с просьбой перенести мартовский стыковой матч за выход на ЧМ-2022 с Россией, пишет польская газета Sport. Поляки, мол, не хотят играть в Москве. Все из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным место для проведения матча. Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании провести матч «как минимум на нейтральной территории». Издание приводит высказывания польских спортивных журналистов по этой теме, мнения которых разделились. Одни категорически против и требуют, даже если УЕФА не отреагирует, отказаться ехать в Москву. Другие, напротив, предлагают отправиться в «логово» и в Москве «разбить Путина и «Газпром».