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1 час назад

«Москва небезопасна» - польский футбольный союз хочет перенести стыковой матч ЧМ-2022 из-за Украины

Спорт уик-эндиещё 9

Польский футбольный союз хочет обратиться в УЕФА с просьбой перенести мартовский стыковой матч за выход на ЧМ-2022 с Россией, пишет польская газета Sport. Поляки, мол, не хотят играть в Москве. Все из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным место для проведения матча. Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о желании провести матч «как минимум на нейтральной территории». Издание приводит высказывания польских спортивных журналистов по этой теме, мнения которых разделились. Одни категорически против и требуют, даже если УЕФА не отреагирует, отказаться ехать в Москву. Другие, напротив, предлагают отправиться в «логово» и в Москве «разбить Путина и «Газпром».

«Москва небезопасна». В Польше потребовали перенести матч ЧМ-2022 из-за Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поляки напоминают, что прецедент был: вспоминают, как УЕФА в соответствии с санкциями ООН против Югославии за «жестокие нападения на Боснию и Герцеговину» отстранил от участия в чемпионате Европы сборную Югославии.

Кстати, само же издание отмечает, что изменение места проведения встречи маловероятно.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

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