"Реал" поставил ультиматум Мбаппе

По сведениям источника, королевский клуб предупредил Мбаппе, что если он не перейдет в команду ближайшим летом, то бюджет, выделенный на Килиана, будет потрачен на других игроков. При этом ПСЖ сделал форварду невероятное предложение, которое "Реал" повторить не может.