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1 час назад

"Реал" поставил ультиматум Мбаппе

Soccer Newsиещё 4

Мадридский "Реал" опасается срыва трансфера нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает The Times.

"Реал" поставил ультиматум Мбаппе
Фото: InstagramInstagram

По сведениям источника, королевский клуб предупредил Мбаппе, что если он не перейдет в команду ближайшим летом, то бюджет, выделенный на Килиана, будет потрачен на других игроков. При этом ПСЖ сделал форварду невероятное предложение, которое "Реал" повторить не может.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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