"Будет тяжело": Аршавин озвучил прогноз на встречу "Зенита" с "Бетисом"

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем ответном матче сине-бело-голубых с севильским "Бетисом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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"Будет очень тяжело. Скорее всего, "Зениту" придется обороняться. На мой взгляд, шансы невелики", – цитирует Аршавина "Спорта День за Днем".

К ответной игре должны вернуться ключевые футболисты испанцев — полузащитники Серхио Каналес и Набиль Фекир, которые пропустили первую игру. В первом матче клуб с берегов Невы уступил "Бетису" со счетом 2:3.

Российская команда уже к 18-й минуте проигрывали в два мяча, но потом за три минуты смогли отыграться. За "Зенит" забивали Артем Дзюба и Малком. Ответная встреча состоится 24 февраля. Стартовый свисток для команд прозвучит в 23.00 (мск).

Ранее бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил, что после поражения от "Бетиса" подопечные Сергея Семака не смогут выйти в следующий раунд.