Венгер может сменить Леонардо в «ПСЖ»

Арсен Венгер может стать новым спортивным директором парижского «ПСЖ», это случится, если клуб покинет бразилец Леонардо, к работе которого уже давно есть большие вопросы. Теперь они возникли и у руководства клуба, сообщает RMC Sport.

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При этом Венгер уже дал согласие присоединиться к «ПСЖ», но только с одним условием - если наставником парижан станет Зинедин Зидан, слухи о контактах с которым ходят уже давно.