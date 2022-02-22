Пономарев прокомментировал переход Гбамена в ЦСКА

"Раньше Гинер занимался подписанием игроков. Его отстранили, что ли? Не может быть, чтобы он такую глупость сделал. Человек сыграл восемь матчей за два года. Такого футболиста даже бесплатно не стоило брать. Агенты суют нам непонятно кого, калек. Березуцкий в этом участвует или кто? Сложно сказать, сделают ли они дружную команду. "Динамо" в свое время купило восемь португальцев и ничего из этого не вышло. Гинер делал в свое время точечную закупку. А сейчас набрали второсортных футболистов: двух гвардейцев, сидящих на желтых карточках, и больных каких-то. "Спартак" тоже вот покупает непонятно кого. Ни к чему хорошему это не приведет", – приводит слова Пономарева "СЭ".