Роналду обратился к пользователям Instagram

«Привет, ребята! — сказал португалец. — 400 миллионов! Вау! Вот это цифра! Теперь я могу сказать: «Siuuuu!» Это фантастика, вот это момент для меня! Без вас это было бы невозможно. Хочу поблагодарить вас от всего сердца.