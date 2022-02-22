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1 час назад

Роналду поблагодарил пользователей Instagram за 400 миллионов подписок

Спорт-Экспрессиещё 1

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым человеком, кому удалось набрать 400 миллионов подписчиков в Instagram. В своем видео он поблагодарил подписчиков.

Роналду обратился к пользователям Instagram
Фото: InstagramInstagram

«Привет, ребята! — сказал португалец. — 400 миллионов! Вау! Вот это цифра! Теперь я могу сказать: «Siuuuu!» Это фантастика, вот это момент для меня! Без вас это было бы невозможно. Хочу поблагодарить вас от всего сердца.

Продолжайте так же. Я продолжу делиться с вами своей жизнью и всем, потому что вы этого заслуживаете. Большое спасибо. Давайте сделаем еще 100, 200 миллионов. Спасибо!"