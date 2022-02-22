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46 минут назад

«Тоттенхэм» жаждет перехватить Перишича

Евро-футбол.Ру

Полузащитник Иван Перишич попал на радар «Тоттенхэма», его хочет видет у себя наставник лондонского клуба Антонио Конте. При этом у 32-летнего Перишича буксует подписание нового контракта с «Интером», за который он выступает с 2015 года. Миланцы каждый раз откладывают объявление о продлении соглашения, а оно, между тем, истекает уже летом 2022 года.

«Тоттенхэм» жаждет перехватить Перишича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тоттенхэм» ждет Перишича в статусе свободного агента и готов платить ему более пяти миллионов евро ежегодно, уточняет Caught Offside.

В текущем сезоне Перишич провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил пять голов.

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