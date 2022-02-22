РФ захотели лишить права принять финал Лиги чемпионов

Сразу два британских издания – Mirror и Daily Star – опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», запланированного на 28 мая этого года.

Сообщается, что УЕФА внимательно следит за украинским кризисом с целью разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, если это будет необходимо. Финал прошлого сезона был перенесён из Стамбула в Порту всего за три недели до проведения матча, после того как турецкий город был внесён в красный список стран по распространению COVID-19, что означало непопадание болельщиков на игру.