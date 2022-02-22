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20 минут назад

Британские СМИ: конфликт России и Украины может помешать Санкт-Петербургу принять финал ЛЧ

Чемпионат.com

Сразу два британских издания – Mirror и Daily Star – опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения ближайшего финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене», запланированного на 28 мая этого года.

РФ захотели лишить права принять финал Лиги чемпионов
Фото: ReutersReuters

Согласно информации источников, главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения – это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Проведение финала Лиги чемпионов может обойтись в € 70 млн. Основной альтернативой Санкт-Петербургу называют Лондон и стадион «Уэмбли».

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Сообщается, что УЕФА внимательно следит за украинским кризисом с целью разработки плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, если это будет необходимо. Финал прошлого сезона был перенесён из Стамбула в Порту всего за три недели до проведения матча, после того как турецкий город был внесён в красный список стран по распространению COVID-19, что означало непопадание болельщиков на игру.

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