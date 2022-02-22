«Пил так, что ничего не помнил». Что стало с «новым Роналдиньо» после провала в России

Трансфер Селсиньо — один из худших в истории «Локомотива». Недавно бразилец опять попал в скандал.

Фото: INSTAGRAM.COM/CELSOLHJ INSTAGRAM.COM/CELSOLHJ

Футболисты из Бразилии, как правило, хорошо адаптируются в России и становятся заметными фигурами в РПЛ. Достаточно вспомнить двух самых крутых легионеров в истории нашего чемпионата: Вагнера Лава в ЦСКА и Халка в «Зените». Да и сейчас в составе петербургского клуба сразу пять ярких игроков из этой страны – Малком, Клаудиньо, Вендел, Дуглас Сантос и Юри Алберто. Бразильцы пригодились даже сборной России: за неё с разной степенью успеха поиграли Маринато Гильерме, Марио Фернандес и Ари. Но в любом правиле есть исключения. Были и обратные примеры. Один из них – карьера «нового Роналдиньо» в «Локомотиве».

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Зимой 2006 года железнодорожники объявили о трансфере полузащитника Селсиньо. За него заплатили € 5 млн – серьёзная сумма для 17-летнего футболиста. Скаутам московского клуба бразилец понравился игрой на юношеском чемпионате мира. Там Селсиньо помог «селесао» дойти до финала, забив Северной Корее в четвертьфинале (победный гол) и Турции в полуфинале. Кроме того, к 17 годам полузащитник сыграл полсотни матчей за «Португезу».

На родине журналисты сравнивали парня не с кем-нибудь, а с Роналдиньо! Внешним видом и игровыми качествами Селсиньо немного напоминал легенду. «Локомотиву» пришлось побороться за полузащитника с другими европейскими клубами. Перебили, естественно, деньгами. Для бразильцев зачастую сумма в контракте важнее имени клуба и уровня чемпионата, в который они едут. «Локомотив» положил Селсиньо зарплату в размере $ 500 тыс. в год – это в 50 (!) раз больше, чем полузащитник получал в «Португезе».

Поскольку бразилец был несовершеннолетним, столичный клуб устроил на работу мать новичка. Вместе с ней в Москву переехала девушка полузащитника Каролина и его брат. Очевидно, руководство железнодорожников готово было сделать всё, чтобы «новый Роналдиньо» как можно быстрее адаптировался и засверкал в России. На зимних сборах Селсиньо впечатлял техникой, творил чудеса на тренировках.

Тем не менее в Москве у бразильца всё пошло не так. Одна из первых тренировок закончилась тем, что он потерял очень дорогую серёжку, купленную за $ 5 тыс. От русской зимы Селсиньо был в шоке и чаще сидел дома, чем куда-то ходил. Вдобавок в первый год в «Локомотиве» получил две травмы – сначала пропустил несколько недель из-за повреждения задней поверхности бедра, а потом перенёс операцию на паховых кольцах.

Дебютировал Селсиньо в апреле 2006-го, выйдя на замену в дерби со «Спартаком». В «Лужниках», при счёте 1:2. Славолюб Муслин дал новичку около 20 минут, но бразилец не спас команду от поражения. Потом тренер забыл о полузащитнике до августа. Зато во второй игре за «Локо» в чемпионате России Селсиньо забил победный гол! Это случилось в Ростове, где юноша снова получил около 20 минут. Бразилец принял передачу от Дмитрия Лоськова и реализовал выход один на один, перекинув мяч через вратаря. Технично, прямо как Роналдиньо.

Казалось, теперь-то Селсиньо себя покажет. Но это был разовый всплеск. До конца сезона полузащитник лишь дважды вышел на замену с «Торпедо» и «Томью», а также принял участие в кубковой встрече с «Анжи». Ничего не изменилось и на следующий год. Бразилец не играл в Премьер-Лиге, правда, неожиданно попал в основу на матч Кубка УЕФА с «Зюлте-Варегем»: сыграл первый тайм и был заменён. На этом карьера Селсиньо в «Локомотиве» завершилась. В августе 2007-го железнодорожники отпустили его в «Спортинг» (аренда с выкупом за € 2 млн).

Вот как сам бразилец объяснял причины того, почему он не играл в «Локомотиве»:

«Прежде всего возраст. Кто станет выпускать юношу в стартовом составе? Пусть он и невероятно талантлив. Далее – холод. Было очень холодно. Терпеть это было невозможно. Насколько помню, мой дебют против «Спартака» состоялся при минус 30! При такой погоде никогда не сможешь показать, на что ты способен. Почему не успел адаптироваться? Мой первый сбор проходил в тёплых странах, а потом была резкая смена погоды. Только прилетели, а уже через несколько дней меня ставят на игру. Когда я мог успеть?»

На самом деле проблема Селсиньо заключалась не только в возрасте и трудном привыкании к нашему климату. В какой-то момент бразильцу просто «снесло крышу». Он признавал и это, делясь подробностями своих приключений в Москве:

«Моей самой большой ошибкой было то, что в таком возрасте я покинул Бразилию, чтобы играть в «Локомотиве». Россия – противоречивая страна. Я получил много предложений от других клубов – «Крузейру», «Сан-Паулу», «Порту», «МЮ», клуба из Франции, название которого не могу вспомнить. Было трудно выбрать. Я смотрел на финансовую сторону дела. «Порту» вышел на меня за два дня до моего отъезда в Россию, но с «Локомотивом» на тот момент договорённость уже была.

И я потерял голову от тех возможностей, которые есть у профессионального футболиста, особенно если всё идёт хорошо. Все эти машины, кутежи. Дома у меня много чего не было. А тут – много денег, притом легко достававшихся. В Португалии я получал $ 10 тыс., а в «Локомотиве» – $ 500 тыс. Можете представить себя в такой ситуации, когда вам 16 лет? Легко потерять себя. Иногда я приходил на тренировку пьяным. Были ситуации, когда приезжал на клубную базу в 8 утра, а в 9 уже начиналась тренировка. Бывал в клубах по четыре-пять раз в неделю».

Не каждому футболисту удаётся сочетать далёкий от аскетического образ жизни с большой карьерой, пить и феерить как Роналдиньо. Селсиньо не потянул в «Локомотиве». В Португалии его падение продолжилось. Хотя и сам бразилец взрослел, и климат средиземноморский ему подходил. За сезон в «Спортинге» полузащитник провёл лишь 10 матчей (в основе – 2) и не совершил результативных действий. Через год лиссабонский клуб отдал Селсиньо в аренду «Эштреле», однако и в более слабой португальской команде он ничего не показал. Заработав денег в Москве, бразилец как будто потерял интерес к футболу.

«Если в России за мной присматривали родители, то в Португалии контроля уже не было, и я сорвался, – признавался Селсиньо. – Все деньги уходили на частные вечеринки, машины. Я не мог выдержать несколько дней, чтобы не побывать в клубе. До наркотиков не доходило, но с алкоголем были проблемы. Несколько раз напивался так, что ничего не помнил наутро. Понимал ли, что такой образ жизни скажется на карьере? Нет, даже наоборот. Думал, я крутой, ведь не каждый способен пойти работать после хорошей вечеринки. Это теперь я осознаю, что тогда натворил».

Селсиньо вернулся на правах аренды в «Португезу», которая выступала в Серии В – втором дивизионе бразильского чемпионата. Попытки устроиться в клубы Серии А не приносили успеха. «Ботафого», «Сантос» и другие отказывались от подписания полузащитника из-за его неудовлетворительной физической формы и лишнего веса. Последний шанс в Европе экс-игрок «Локомотива» получил летом 2011-го, когда его каким-то трансферным ветром занесло в «Тыргу-Муреш». Это была третья аренда перед расставанием со «Спортингом». За румынскую команду Селсиньо сыграл девять матчей, забил один гол. И в июле 2012-го оказался на распутье. «Новый Роналдиньо» фактически закончил с большим футболом в 23 года.

После этого полузащитник почти каждый сезон менял клубы в Бразилии. В основном выступал в низших дивизионах. В ноябре 2012-го он в роли свободного агента подписал контракт с «Лондриной». В 2015-м попытался заиграть в бразильской Серии А, перейдя на правах аренды в «Фигейренсе», но и там не выдержал конкуренцию (7 матчей, 0+0). В конце концов и «Лондрина» отказалась от услуг Селсиньо. Причиной разрыва контракта называли низкую продуктивность полузащитника и его поведение за пределами поля.

В 2021 году, когда Селсиньо вернулся в «Лондрину» и помог команде подняться из Серии С в Серию В, о нём неожиданно вспомнили ведущие бразильские СМИ. Но не в связи с футбольными событиями. Выяснилось, что в матчах с «Бруске», «Гоясом» и «Ремо» полузащитника трижды оскорбили на расовой почве. Его сравнивали с макакой, а глава совета «Бруске» Жулио Петерман крикнул Селсиньо: «Иди и подстриги улей на голове!» Более того, неприличные шутки на тему причёски игрока позволили себе ведущий и комментатор Rádio Bandeirantes Goiânia. Они в эфире использовали такие фразы, как «безобразие на голове», «фасолевый флаг» и «грязная копна». Позже обоих отстранили от работы.

Селсиньо обратился с заявлением в полицию, подал в суд. Он объяснял:

«Мы хотим, чтобы этих людей наказали, вывели из нашей среды. Они чувствуют себя комфортно, потому что не получают наказания за свои поступок. Мой 14-летний сын эмоционально пострадал из-за случившегося, а жена плакала».

По итогам разбирательств суд вынес решение снять три очка и оштрафовать «Бруске» за расизм на сумму, равную € 9,5 тыс. Петерман, оскорбивший полузащитника, принёс ему извинения. Босса «Бруске» тоже оштрафовали и отстранили от футбольной деятельности на год.

Сейчас Селсиньо уже 33, и бразилец близок к завершению карьеры. Она получилась совсем не такой, как прогнозировали специалисты, в первую очередь по вине самого полузащитника. Главные трофеи «нового Роналдиньо» – Кубок России и Кубок Португалии, которые он выиграл, будучи глухим запасным в «Локо» и «Спортинге». Месяц назад Селсиньо перешёл в «Леменсе», чтобы спокойно доигрывать в турнирах штата Сан-Паулу.

В материале использованы цитаты из интервью с Селсиньо для Estadao.com.br и «Советского спорта».