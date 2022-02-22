Пеле оставили в больнице из-за обнаруженной инфекции

Бразильская легенда футбола Пеле всё еще находится в больнице, где его пребывание было продлено на неделю из-за инфекции мочевыводящих путей, сообщает L`Equipe.

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Пеле был госпитализирован 13 февраля в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для химиотерапии, связанной с лечением опухоли толстой кишки. У 81-летнего бразильца опухоль была обнаружена в сентябре прошлого года.

— Клиническое состояние стабильное, ожидается, что он будет выписан из больницы в ближайшие дни, — говорится в сообщении медучреждения.