Пеле оставили в больнице из-за обнаруженной инфекции

Бразильская легенда футбола Пеле всё еще находится в больнице, где его пребывание было продлено на неделю из-за инфекции мочевыводящих путей, сообщает L`Equipe.
Пеле был госпитализирован 13 февраля в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для химиотерапии, связанной с лечением опухоли толстой кишки. У 81-летнего бразильца опухоль была обнаружена в сентябре прошлого года.
— Клиническое состояние стабильное, ожидается, что он будет выписан из больницы в ближайшие дни, — говорится в сообщении медучреждения.
В последние годы Пеле страдал от ряда проблем со здоровьем, включая операцию на бедре, из-за которой у него периодически возникают боли и проблемы с ходьбой без посторонней помощи.Пеле выступал за «Сантос», «Нью-Йорк Космос» и сборную Бразилии. Бразилец — единственный футболист в истории, выигравший три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970).Источник:L`Equipe