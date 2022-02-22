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1 час назад

У Петербурга задумали отобрать финал Лиги чемпионов

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Британские издания Mirror и Daily Star узнали, что финал футбольной Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) якобы задумался над этим из-за резкого ухудшения отношений между Россией и Украиной.

Лондон задумал отобрать у Петербурга финал Лиги чемпионов
Фото: ReutersReuters

Ранее Москва признала независимость самопровозглашённых республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Киев и Брюссель осудили это решение, назвав его выходом из минских договорённостей по урегулированию конфликта.

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Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА запланирован на 28 мая на «Газпром Арене». Но руководство УЕФА задумалось о переносе футбольной встречи в другой город, так как Россия якобы собирается «вторгнуться» на Украину, сообщила газета Mirror.

«Если это (нападение) произойдёт, у УЕФА не будет иного выбора, кроме как отказаться от первоначального плана и придумать альтернативное место проведения матча», — отметило издание.

Одним из основных вариантов для переноса называют английский стадион «Уэмбли». Выбор этого места будет особенно актуальным, если в финале турнира встретятся две местные команды. В таком случае проведение финала Лиги чемпионов обойдётся Лондону в 60 млн фунтов стерлингов ($81 млн), заметили источники Mirror и Daily Star.

Впрочем, гендиректор организационного комитета финала ЛЧ Алексей Сорокин заявил ТАСС, что оргкомитет и УЕФА не обсуждали перенос финального матча из Петербурга.

«Мы на различные комментарии британских СМИ внимания не обращаем. Мы с этим сталкиваемся последние 15 лет — ещё с 2008 года, когда у нас якобы что-то отнимали», — сказал он.

В 2008 году финал Лиги чемпионов прошёл в Москве. В нём играли английские команды «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«УЕФА — крупнейшая международная спортивная организация, она оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и УЕФА никаких обсуждений на эту тему не было. Мы ведём подготовку к финалу в плановом режиме», — подчеркнул Сорокин.

Ещё 14 февраля в УЕФА утверждали , что менять место проведения решающего матча главного еврокубка из-за ситуации на Украине пока не планируют. 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами. Также он внёс на ратификацию в Госдуму договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса. Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили , что ЕС осуждает признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Они также пообещали новые антироссийские санкции.

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