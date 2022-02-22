Лондон задумал отобрать у Петербурга финал Лиги чемпионов

Британские издания Mirror и Daily Star узнали, что финал футбольной Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга в Лондон. Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) якобы задумался над этим из-за резкого ухудшения отношений между Россией и Украиной.

Фото: Reuters Reuters

Ранее Москва признала независимость самопровозглашённых республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Киев и Брюссель осудили это решение, назвав его выходом из минских договорённостей по урегулированию конфликта.

Видео дня

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА запланирован на 28 мая на «Газпром Арене». Но руководство УЕФА задумалось о переносе футбольной встречи в другой город, так как Россия якобы собирается «вторгнуться» на Украину, сообщила газета Mirror.

«Если это (нападение) произойдёт, у УЕФА не будет иного выбора, кроме как отказаться от первоначального плана и придумать альтернативное место проведения матча», — отметило издание.

Одним из основных вариантов для переноса называют английский стадион «Уэмбли». Выбор этого места будет особенно актуальным, если в финале турнира встретятся две местные команды. В таком случае проведение финала Лиги чемпионов обойдётся Лондону в 60 млн фунтов стерлингов ($81 млн), заметили источники Mirror и Daily Star.

Впрочем, гендиректор организационного комитета финала ЛЧ Алексей Сорокин заявил ТАСС, что оргкомитет и УЕФА не обсуждали перенос финального матча из Петербурга.

«Мы на различные комментарии британских СМИ внимания не обращаем. Мы с этим сталкиваемся последние 15 лет — ещё с 2008 года, когда у нас якобы что-то отнимали», — сказал он.

В 2008 году финал Лиги чемпионов прошёл в Москве. В нём играли английские команды «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«УЕФА — крупнейшая международная спортивная организация, она оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и УЕФА никаких обсуждений на эту тему не было. Мы ведём подготовку к финалу в плановом режиме», — подчеркнул Сорокин.