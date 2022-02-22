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1 час назад

Польша потребует переноса матча с Россией

Елена Прошина

Польша будет бороться за перенос матча сборной по футболу против России, который должен состояться 24 марта в Москве. Министр спорта страны Камиль Бортничук в эфире Польского радио заявил, что сделает все возможное для переноса встречи на нейтральное поле на фоне ситуации в Донбассе.

"Польские спортсмены не должны ехать в Россию"
Фото: ReutersReuters

«Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию», — заявил он.

Польский футбольный союз также в ближайшее время отправит в УЕФА официальное письмо, в котором выразит обеспокоенность происходящими событиями.

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Напомним, что матч сборных России и Польши запланирован на 24 марта в Москве. Победитель в решающей встрече за выход на ЧМ-2022 встретится с победителем встречи между командами Швеции и Чехии.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал документ о признании суверенитета ДНР и ЛНР. 22 февраля его ратифицировали в Госдуме, а после и в Совете федерации.

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