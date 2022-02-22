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1 час назад

В ФИФА ответили на вопрос о проведении стыкового матча ЧМ-2022 между Россией и Польшей

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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила Sport24, что проведение стыкового матча между сборными России и Польши за право сыграть на чемпионате мира-2022 планируется к проведению 24 марта.

В ФИФА ответили на вопрос о матче между Россией и Польшей
Фото: Omar Zoheiry / dpa / Global Look PressOmar Zoheiry / dpa / Global Look Press

— ФИФА следит за ситуацией. Прямо сейчас матч Россия — Польша запланирован на 24 марта, — говорится в сообщении федерации.

Ранее Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой прояснить вопросы, связанные с организацией стыкового матча за право сыграть на ЧМ-2022 против России в Москве. Источник:sport24.ru

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