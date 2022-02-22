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20 минут назад

Кокорин не покинет «Фиорентину» до конца сезона

Просто Про Спорт

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин доиграет этот сезон в итальянском клубе. Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на журналиста Пьетро Лаззерини.

Кокорин останется в «Фиорентине» до конца сезона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, «фиалки» не получили ни одного предложения о продаже игрока. В эти дни руководство пытается договориться с футболистом о расторжении трудового договора. Этот процесс, вероятно, затянется до конца нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» не смогла продать Кокорина из-за финансовых запросов нападающего по зарплате.

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