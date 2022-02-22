Кокорин останется в «Фиорентине» до конца сезона

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин доиграет этот сезон в итальянском клубе. Об этом сообщает Firenze Viola со ссылкой на журналиста Пьетро Лаззерини.

По данным источника, «фиалки» не получили ни одного предложения о продаже игрока. В эти дни руководство пытается договориться с футболистом о расторжении трудового договора. Этот процесс, вероятно, затянется до конца нынешней кампании.