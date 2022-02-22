Влахович установил два рекорда Лиги чемпионов

Влахович дебютировал в Лиге чемпионов в первом матче 1/8 финала с "Вильярреалом" и забил гол на 32-й секунде. Этот гол стал самым быстрым для дебютанта турнира в истории. Кроме того, форвард забил самый быстрый гол в истории 1/8 финала.