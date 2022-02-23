Экономист объяснил, как санкции Минфина США отразятся на ЦСКА

"В первую очередь, речь идет о расчетах в долларах и взаимоотношениях с контрагентами, которыми являются компании, чей головной офис находится в США. Это может быть и YouTube, и Facebook. Реализацию данных санкций можно будет увидеть быстро. По расчетам будут сложности. В том числе по расчетам с другими клубами, которые будут опасаться организовывать данные сделки", — передает слова Киричека "Чемпионат".