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37 минут назад

Сергей Юран стал главным тренером «Химок»

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Сергей Юран назначен на пост главного тренера «Химок», сообщается на сайте подмосковного клуба.

Сергей Юран возглавил "Химки"
Фото: ФК "Химки"ФК "Химки"

52-летний специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции. Юран сменил в должности Игоря Черевченко, об уходе которого было объявлено во вторник.

Юран возглавил «Химки» в третий раз в тренерской карьере. В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в премьер-лиге, в 2020-м — завоевал путевку в РПЛ и дошел до финала Кубка России.

С октября 2021 года Юран работал в клубе ФНЛ «СКА-Хабаровск». Также он ранее тренировал «Сибирь», «Балтику», «Шинник» и другие клубы.

«Химки» занимают последнее место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.

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