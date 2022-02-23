Сергей Юран возглавил "Химки"

Сергей Юран назначен на пост главного тренера «Химок», сообщается на сайте подмосковного клуба.

Фото: ФК "Химки" ФК "Химки"

52-летний специалист подписал контракт с клубом и присоединился к команде в Турции. Юран сменил в должности Игоря Черевченко, об уходе которого было объявлено во вторник.

Юран возглавил «Химки» в третий раз в тренерской карьере. В 2008 году под его руководством клуб решил задачу по сохранению прописки в премьер-лиге, в 2020-м — завоевал путевку в РПЛ и дошел до финала Кубка России.

С октября 2021 года Юран работал в клубе ФНЛ «СКА-Хабаровск». Также он ранее тренировал «Сибирь», «Балтику», «Шинник» и другие клубы.