Дембеле передумал уходить из "Барселоны"

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле рад тем, что главный тренер команды Хави дает ему игровое время даже в такой трудной ситуации и готов остаться в команде, сообщает издание Sport.

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По информации источника, в руководстве клуб уже не верят в то, что им удастся договорится с французом о новом контракте, но готовы продолжить переговоры, если Усман снизит свои требования.

Отмечается, что сейчас "Барса" не хочет предлагать Дембеле такие же условия, как в январе.