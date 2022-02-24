Финал Лиги Чемпионов переносится из Петербурга

УЕФА приняло решение о переносе Финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга.

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28 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» должен был пройти Финал Лиги Чемпионов. Накануне появилась информация о рассмотрении пяти запасных городов для проведения матча: Мюнхен (Германия), Рим (Италия), Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды) и Барселона (Испания). Также мэр Лондона предложил провести Финал Лиги Чемпионов в Англии вместо Санкт-Петербурга.

18 февраля обострилась ситуация на Донбассе. 21 февраля Путин объявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Сегодня, 24 февраля, президент России заявил о начале спецоперации в Донбассе.