"В санкциях США против ЦСКА ничего страшного нет"

«В нынешнем формате для ЦСКА ничего страшного нет. Если аналогичные санкции будут введены ЕС, это уже более серьезная проблема. Ни один европейский клуб не станет совершать сделки с ЦСКА по покупке-продаже футболистов. Joma откажется продавать экипировку и так далее. У ЦСКА не будет счетов. Клуб не сможет платить ни в долларах, ни в евро. Дальше присоединятся англичане, швейцарцы. Если ЦСКА с кем-то договорится платить в рублях, то обойти ограничения можно, но сделать это будет проблематично», — добавил Алексашенко.