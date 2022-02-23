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57 минут назад

Хави высказался о предстоящем матче с "Наполи"

Soccer Newsиещё 2

Наставник "Барселоны" Хави поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против "Наполи".

Хави высказался о предстоящем матче с "Наполи"
Фото: TwitterTwitter

Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.

"Наш подход к этому матчу будет таким же, как если бы мы выиграли 2:1 или 3:1. Мы должны доминировать. "Наполи" будет оказывать на нас давление, игра ожидается очень интенсивная. Нужно действовать смело и создавать моменты.

Будет нелегко. Это будет сражение за владением мячом. "Наполи" - команда уровня Лиги Чемпионов, однако для "Барселоны" это хорошая проверка способности бороться в еврокубках", - приводит слова Хави сайт УЕФА.

Поединок между "Наполи" и "Барсой" пройдет 24 февраля в 23:00 (мск).

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