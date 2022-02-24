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1 час назад

Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта

RT на русском

Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб по окончанию сезона-2021/22.

Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

По информации Marca, футболист отклонил очередное предложение о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

Отмечается, что Мбаппе подпишет соглашение с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах забил 22 мяча и сделал 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

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