Мбаппе отклонил предложение ПСЖ о продлении контракта

Французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе намерен покинуть клуб по окончанию сезона-2021/22.

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По информации Marca, футболист отклонил очередное предложение о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

Отмечается, что Мбаппе подпишет соглашение с мадридским «Реалом» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 33 матчах во всех турнирах забил 22 мяча и сделал 16 голевых передач.