В «Спартаке» отреагировали на решение УЕФА

«Ознакомились с релизом УЕФА. Ждём от коллег официальной информации, исходя из которой предпримем дальнейшие действия. Мы готовы к разным сценариям», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов .

Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт домашний матч 1/8 финала Лиги Европы на нейтральном стадионе. Сегодня, 25 февраля, пройдёт жеребьёвка 1/8 финала турнира. Начало жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы – в 14:00 мск. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестер Сити» и «Легией», напрямую пробившись в 1/8 финала турнира. Первые матчи этой стадии пройдут 10 марта. Ответные игры запланированы на 17 марта.